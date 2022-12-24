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«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового

Берінчик підтримав захисників України на Донецькому напрямку
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Фото: Instagram

Легковаг Денис Берінчик (17-0, 9 KO) відправився на Донеччину аби підтримати українських військових. Один з захисників подякував Берінчику за візит, а також згадав про Василя Ломаченка (17-2, 11 KO):

Це вам не проскурки в Лаврі робити…)))

Дякую Денис Берінчику, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш.

Нагадаємо, що Берінчик у 2023 може побитися в андеркарді Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) – Олександр Усик (20-0, 13 KO).

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Василь Ломаченко Денис Беринчик

Коментарі 3

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24 грудня 2022р. 13:10
Не ходіть до УПЦ уп. Цее біси, розкольники.
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23 грудня 2022р. 20:17
..ты светоч, гений журналистики, на Нобелевскую тянешь, не иначе
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23 грудня 2022р. 10:29
Олег Шумейко-младший, ты самый крутой журналист
Твои статьи полны смысла и спорта
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