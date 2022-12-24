«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового

Берінчик підтримав захисників України на Донецькому напрямку

Фото: Instagram

Легковаг Денис Берінчик (17-0, 9 KO) відправився на Донеччину аби підтримати українських військових. Один з захисників подякував Берінчику за візит, а також згадав про Василя Ломаченка (17-2, 11 KO):



Це вам не проскурки в Лаврі робити…))) Дякую Денис Берінчику, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш.

Нагадаємо, що Берінчик у 2023 може побитися в андеркарді Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) – Олександр Усик (20-0, 13 KO).