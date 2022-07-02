Хірн: «Джошуа нокаутує Усика за дев’ять раундів»
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Протистояння в андеркаді чемпіонського бою завершилося доволі швидко
16:06
В андеркарді бою Брієдіс – Опетая за пояс IBF в крузервейті пройшов вкрай швидкий поєдинок.
Прямісінько перед головною подією вечору боксу, коли всі вже дочекатися не могли чемпіонського бою, в ринг вийшли два домашні боксери, представники середньої вагової категорії.
І, зрештою, Айзек Хардман (13-1, 11 КО) з прізвиськом Headsplitter (той, що відділяє голови від тіла) вже в першому раунді жорстко нокаутував Беу Хартаса (6-2, 4 КО).
Відео нокауту:
#BriedisOpetaia results: Issac Hardman KOs Beau Hartas in Round 1— FIGHTMAG (@fightmag) July 2, 2022
All results: https://t.co/dHpwRMeS2Epic.twitter.com/WyhTUD8vD0
Нагадаємо, цей вечір боксу відмовилися транслювати на батьківщині Брієдіса – все через його ватну голову.