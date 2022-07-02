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Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді

Протистояння в андеркаді чемпіонського бою завершилося доволі швидко
Бокс Професійний бокс
16:06
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді

В андеркарді бою Брієдіс – Опетая за пояс IBF в крузервейті пройшов вкрай швидкий поєдинок.

Прямісінько перед головною подією вечору боксу, коли всі вже дочекатися не могли чемпіонського бою, в ринг вийшли два домашні боксери, представники середньої вагової категорії.

І, зрештою, Айзек Хардман (13-1, 11 КО) з прізвиськом Headsplitter (той, що відділяє голови від тіла) вже в першому раунді жорстко нокаутував Беу Хартаса (6-2, 4 КО).

Відео нокауту:

Нагадаємо, цей вечір боксу відмовилися транслювати на батьківщині Брієдіса – все через його ватну голову.

 

Сергій Лук'яненко
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