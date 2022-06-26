«Ця примадонна не хоче битися». Ф’юрі наїхав на Джошуа та заявив, що йому не має рівних у королівському дивізіоні
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) заявив, що жоден боєць у надважкій вазі йому не рівня:
На моїй пам'яті Джошуа за останні п'ять років щонайменше шість разів намагався влаштувати наш бій, але в кожному випадку все було безуспішно, тому що ми маємо справу з примадонною, яка не хоче битися.
Декілька років тому, коли Джошуа був непереможеним майстром нокаутів, люди думали, що він здатний побити Тайсона Ф'юрі. Потім, коли Енді Руїс відправив його на канвас, люди сказали: «Він бодібілдер, Тайсон мав рацію – у нього немає жодного шансу». Потім він на диво гівн*но виглядав у реванші з Руїсом, який не тренувався ні дня. Енді поїхав до Мексики, де тусувався із президентом. Люди казали, що у нього ментальні проблеми. Після цього Джошуа вийшов та програв крузеру.
Ця пташка відлетіла. Я непереможений король надважкої ваги. Жодна людина навіть близько не підбереться до мене. Навіть великі бійці минулих епох.
Раніше Ф’юрі пройшовся і по Олександру Усику (19-0, 13 KO).