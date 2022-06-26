«Ця примадонна не хоче битися». Ф’юрі наїхав на Джошуа та заявив, що йому не має рівних у королівському дивізіоні

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Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) заявив, що жоден боєць у надважкій вазі йому не рівня:



Декілька років тому, коли Джошуа був непереможеним майстром нокаутів, люди думали, що він здатний побити Тайсона Ф'юрі. Потім, коли Енді Руїс відправив його на канвас, люди сказали: «Він бодібілдер, Тайсон мав рацію – у нього немає жодного шансу». Потім він на диво гівн*но виглядав у реванші з Руїсом, який не тренувався ні дня. Енді поїхав до Мексики, де тусувався із президентом. Люди казали, що у нього ментальні проблеми. Після цього Джошуа вийшов та програв крузеру.

Ця пташка відлетіла. Я непереможений король надважкої ваги. Жодна людина навіть близько не підбереться до мене. Навіть великі бійці минулих епох.