Цзю дав пораду Кроуфорду, як перемогти Канело

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (25-2, 18 KO) поділився очікуваннями від мегафайту Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

Цитує Цзю boxing247.com.

«Канело вже не той, який бився з Головкіним. Він уже не в тій формі, що був тоді. Він почувається трохи комфортніше. Канело у формі. Але я не впевнений, що він залишається голодним.

Я думаю, що Кроуфорду необхідно доводити набагато більше. Як він може перемогти Альвареса? Точно так само, як це зробив Флойд Мейвезер. Йому потрібно просто боксувати і рухатися. У нього є боксерський IQ, він боєць дуже високого рівня. Я вважаю, що він може потрясти Канело за рахунок своєї варіативності та ударів, які ти не бачиш. Я думаю, що він може завдати шкоди».