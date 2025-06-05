Цзю дав пораду Кроуфорду, як перемогти Канело

Зірковий австралієць навів у приклад Мейвезера

близько 9 годин тому

Тім Цзю / Фото - foxsports.com.au
Тім Цзю / Фото - foxsports.com.au
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Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (25-2, 18 KO) поділився очікуваннями від мегафайту Сауль АльваресТеренс Кроуфорд.

Цитує Цзю boxing247.com.

«Канело вже не той, який бився з Головкіним. Він уже не в тій формі, що був тоді. Він почувається трохи комфортніше. Канело у формі. Але я не впевнений, що він залишається голодним.

Я думаю, що Кроуфорду необхідно доводити набагато більше. Як він може перемогти Альвареса? Точно так само, як це зробив Флойд Мейвезер. Йому потрібно просто боксувати і рухатися. У нього є боксерський IQ, він боєць дуже високого рівня. Я вважаю, що він може потрясти Канело за рахунок своєї варіативності та ударів, які ти не бачиш. Я думаю, що він може завдати шкоди».

Нагадаємо, що бій між Кроуфордом та Канело пройде 12 вересня на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.

Раніше Кроуфорд розкрив свій гонорар за мегафайт із Альваресом.

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БоксНовини СпортуСауль АльваресТім ЦзюТеренс Кроуфорд

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