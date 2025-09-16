Туркі Аль аш-Шейх запропонував Альваресу постійний контракт
Інвестор готовий працювати з Канело в рамках Riyadh Season до завершення його кар'єри
25 хвилин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх відвідав Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) після його поразки від Теренса Кроуфорда.
«Щойно зустрівся з чемпіоном. Незабаром він вирушить на відпочинок разом із родиною. Попереду на нього чекають ще два бої в рамках Riyadh Season у 2026 році. Ми запропонували йому співпрацю аж до завершення кар’єри та відходу зі спорту. Особлива подяка Канело за подарунок — він передав мені свої рукавички з бою, і я щиро це ціную».
Попри поразку, Альварес заробив за бій понад 100 млн доларів.
Аль аш-Шейх уже планує наступний бій для Кроуфорда — проти Давіда Бенавідеса.