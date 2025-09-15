Туркі підібрав наступного суперника для Кроуфорда
Це кривдник Гвоздика
19 хвилин тому
Теренс Кроуфорд / Фото - CNN
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх натякнув, що хотів би повернення чемпіона WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (30-0, 24 КО) в другий середній дивізіон.
«Чи може Давід Бенавідес ще вкластися в 168 фунтів?».
В дивізіоні щойно зʼявився новий абсолютний чемпіон – Теренс Кроуфорд здолав Сауля Альвареса та забрав його титули.
На шоу у Лас-Вегасі Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням – 116-112, 115-113, 115-113.
Нагадаємо, Кроуфорд – перший в історії абсолютний чемпіон світу у трьох дивізіонах.