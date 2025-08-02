Відомий боксерський промоутер Боб Арум в інтерв’ю виданню The Ring висловив сумнів у бажанні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) виходити в ринг проти топових суперників після можливого бою з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

Мбіллі — особливий боксер. Він справді класний, дуже сильний, має потужний удар, витривалий і з хорошим підборіддям. У нього велике майбутнє. Ми організуємо для нього якісні бої.

Я не думаю, що Канело залишиться ключовою фігурою у цій вазі. Якщо він переможе Кроуфорда (хоча я в цьому не впевнений), то просто обере легших суперників, виконає контракт із Ер-Ріядом, заробить гроші й піде з боксу. Він не хоче ризикувати.

Я вважаю, що Мбіллі переміг би Канело. Як і Девід Бенавідес. Канело вже не той, ким був раніше.