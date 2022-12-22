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Титульний поєдинок Околі – Лайт відбудеться 11 березня

Івент від промоутерської компанії Boxxer пройде в Лондоні
Бокс Професійний бокс
22 грудня 21:44
Титульний поєдинок Околі – Лайт відбудеться 11 березня
Лоуренс Околі / Фото - boxingscene
WBO (Всесвітня боксерська організація) оголосила про те, що її чемпіон в першому важкому дивізіоні Лоуренс Околі (18-0, 14 КО) та обов'язковий претендент Девід Лайт (20-0, 12 KO) досягли угоди і надали контракти на поєдинок, згідно з якими бій за титул відбудеться 11 березня в Лондоні (Великобританія) на івенті промоутерської компанії Boxxer. Про це повідомляє Boxing Scene.

Однак проведення цього бою може перешкодити конфлікт між Околі та промоутерською компанією Matchroom. Команда Околі стверджує, що не має більше зобов'язань перед Matchroom, а британці навпаки вважають, що боксер повинен провести ще один бій за чинною угодою.

Президент Boxxer Бен Шалом сказав, що конфлікт вже залагоджено, проте Matchroom поки не підтвердила цього.

30-річний британець Околи захистив титул в лютому цього року в поєдинку проти Міхала Цесляка і з тих пір не виходив в ринг.

Володимир Кириченко
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Теги

Лоуренс Околи Matchroom Boxing

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