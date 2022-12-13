У 2023 році може відбутися бій за звання «абсолюту» Ломаченко – Берінчик

Так, навряд чи подібний поєдинок відбудеться, але шанси на це є

У 2023 році може відбутися бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцями Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) і Денисом Берінчиком (17-0, 9 КО). Погодьтеся, звучить як звичайний «клікбейт», але не все так просто. При збігу багатьох обставин ми дійсно можемо побачити цей бій десь в кінці наступного року.

Що для цього потрібно?

Почнемо з Ломаченка. В першій половині 2023-го «Хай-тек» повинен побитися з Девіном Хейні за звання «абсолюту». У разі перемоги, Василь нарешті виконає свою мрію і збере всі головні пояси. Далі сподіваємося, що Хейні не зажадає реваншу, а просто перейде в наступну вагову категорію, як це нещодавно зробив Теофімо Лопес. Таким чином, в нашому теоретичному світі Ломаченко – абсолютний чемпіон світу, який має намір провести кілька захистів цього звання.

Тут переходимо до Берінчика. Денис підписав контракт з одним з найкращих промоутерів світу Френком Уорреном. Той зі свого боку пообіцяв організувати українцеві бій за титул чемпіона світу вже в 2023 році. Так як в нашому теоретичному вимірі усіма поясами вже володіє Ломаченко, то бій з Василем – єдина можливість для Беринчика реалізувати вже свою мрію.

А кого ви будете підтримувати в поєдинку Ломаченко – Беринчик?