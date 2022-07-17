Екс-чемпіон світу: «Ломаченко після простою. Це ідеальний час і це чудовий бій для Хейні»
У Хейні є два бажаних суперники на наступний бій – серед них немає Ломаченка
Абсолютний чемпіон бажає розділити ринг з зірками з США
15:59
Фото: Matchroom
Абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) назвав бійців, з якими бажає розділити ринг в наступному бою:
Якщо ми знову влаштуємо бій із Камбососом, то я відчуваю, що буду набагато кращим, бо ти знаєш людину, з якою ділив ринг протягом 12 раундів. Але ми не говоримо, що реванш буде наступним, бо не знаємо, що буде далі. Потрібно дивитися.
Можливо, реванш не відбудеться. Я хочу влаштовувати найбільші бої для фанів. Подивимося. Звичайно, я б із задоволенням побився з Девісом та Райаном Гарсією. Мій наступний бій відбудеться у жовтні, але поки що ми не знаємо, проти кого. Хто з них найбільша загроза для мене? Ніхто.
За словами промоутера Едді Хірна, переможець реваншу Хейні – Джордж Камбосос (21-1, 10 KO) битиметься з українцем Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).