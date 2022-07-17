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У Хейні є два бажаних суперники на наступний бій – серед них немає Ломаченка

Абсолютний чемпіон бажає розділити ринг з зірками з США
Бокс Професійний бокс
15:59
У Хейні є два бажаних суперники на наступний бій – серед них немає Ломаченка
Фото: Matchroom

Абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) назвав бійців, з якими бажає розділити ринг в наступному бою:

Якщо ми знову влаштуємо бій із Камбососом, то я відчуваю, що буду набагато кращим, бо ти знаєш людину, з якою ділив ринг протягом 12 раундів. Але ми не говоримо, що реванш буде наступним, бо не знаємо, що буде далі. Потрібно дивитися.

Можливо, реванш не відбудеться. Я хочу влаштовувати найбільші бої для фанів. Подивимося. Звичайно, я б із задоволенням побився з Девісом та Райаном Гарсією. Мій наступний бій відбудеться у жовтні, але поки що ми не знаємо, проти кого. Хто з них найбільша загроза для мене? Ніхто.

За словами промоутера Едді Хірнапереможець реваншу Хейні – Джордж Камбосос (21-1, 10 KO) битиметься з українцем Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Девін Хейні Джервонта Девіс Райан Гарсія

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