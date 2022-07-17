У Хейні є два бажаних суперники на наступний бій – серед них немає Ломаченка

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Абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) назвав бійців, з якими бажає розділити ринг в наступному бою:



Можливо, реванш не відбудеться. Я хочу влаштовувати найбільші бої для фанів. Подивимося. Звичайно, я б із задоволенням побився з Девісом та Райаном Гарсією. Мій наступний бій відбудеться у жовтні, але поки що ми не знаємо, проти кого. Хто з них найбільша загроза для мене? Ніхто.