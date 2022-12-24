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У команді Усика пояснили, чому Ф’юрі буде важко нокаутувати українця

Красюк заявив, що Тайсону буде важко спіймати Олександра
Бокс Професійний бокс
24 грудня 20:46
У команді Усика пояснили, чому Ф’юрі буде важко нокаутувати українця
Фото: Instagram

Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк заявив, що Тайсону Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) буде непросто донести удар до українця:

Фьюрі спробує використати свою перевагу в габаритах, вазі та довжині рук. Для боксера добре, коли він використовує це у бою. Ф'юрі спробує знайти рішення, як нокаутувати Усика. В іншому випадку бій не виглядатиме добре для нього. Якщо Ф'юрі пройде всю дистанцію, то у нього буде менше шансів перемогти за очками, ніж у Усика.

Наносити удари – добре, але дуже складно знайти спосіб вдарити Усика через його футворк, агресію, вміння різати кути. Ви бачили, наскільки розчарованим після бою був Ентоні Джошуа. Він був зовсім засмучений. Джошуа намагався бити Усика, але Олександр перебував з іншого боку. Я маю на увазі, що Джошуа намагався вдарити Усика на одному боці, а Олександр раптово опинявся на іншому. Його робота ніг приносить великі дивіденди. Ви нечасто таке побачите, особливо в надважкій вазі.

Красюк заявив, що Усик може нокаутувати Ф’юрі.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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