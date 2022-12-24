У команді Усика пояснили, чому Ф’юрі буде важко нокаутувати українця

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Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк заявив, що Тайсону Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) буде непросто донести удар до українця:



Наносити удари – добре, але дуже складно знайти спосіб вдарити Усика через його футворк, агресію, вміння різати кути. Ви бачили, наскільки розчарованим після бою був Ентоні Джошуа. Він був зовсім засмучений. Джошуа намагався бити Усика, але Олександр перебував з іншого боку. Я маю на увазі, що Джошуа намагався вдарити Усика на одному боці, а Олександр раптово опинявся на іншому. Його робота ніг приносить великі дивіденди. Ви нечасто таке побачите, особливо в надважкій вазі.