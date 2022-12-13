Денис Берінчик: «Присвячую перемогу Валерію Залужному»
«У мене є привілеї обирати суперника». Берінчик відповів, чи битиметься з Ломаченком
Денис наразі не вважає цей поєдинок доцільним
13 грудня 22:06
Фото: K2 Promotions
Легковаг Денис Берінчик (17-0, 9 KO ) відповів на запитання щодо гіпотетичного поєдинку зі співвітчизником Василем Ломаченком (17-2, 11 KO):
Якщо за щось виступати і битися, то має бути не інтрига, а те, за що битися. На даний момент у мене два пояси – чемпіон Європи та WBO International. У мене є привілеї обирати собі суперника. Якщо такий захист буде, моїх поясів з Василем Ломаченком… Думаю, що люди, які пишуть, не розбираються у моментах.
Нагадаємо, що промоутер Ломаченка запропонував Берінчику бій з Шакуром Стівенсоном (18-0, 9 KO).
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