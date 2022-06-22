Хирн: «Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу і поквитатися з Усик»
Уайлдер: «Реванш Усика проти Джошуа? Я за Усика, хоч багато людей і не погодяться з цим»
Колишній чемпіон світу дав прогноз на бій
08:57
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) дав прогноз на реванш Олександр Усик – Ентоні Джошуа:
«Реванш Усика проти Джошуа? Я за Усика. Багато людей не погодяться з цим, але це бокс, так що подивимося. Моя думка – Усик переможе».
Епічна дуель поглядів перед реваншем Усик – Джошуа.
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