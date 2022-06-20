Удар в штангу. Редкач опублікував фото з росіянином і заявив, що спорт поза політикою

Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політики, так як старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудяться.... @ bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6