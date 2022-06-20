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Удар в штангу. Редкач опублікував фото з росіянином і заявив, що спорт поза політикою

Іван зробив чергову дивну заяву
Бокс Професійний бокс
18:55
Удар в штангу. Редкач опублікував фото з росіянином і заявив, що спорт поза політикою

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) сфотографувався з російським чемпіоном Дмитром Біволом і заявив в Twitter, що спорт поза політикою.

«Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою, так як старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не працює....»/QUOTE #


Нагадаємо, раніше Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко і Девіса.


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Іван Редкач Дмитро Бивол

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