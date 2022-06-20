«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
Удар в штангу. Редкач опублікував фото з росіянином і заявив, що спорт поза політикою
Іван зробив чергову дивну заяву
18:55
Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) сфотографувався з російським чемпіоном Дмитром Біволом і заявив в Twitter, що спорт поза політикою.
«Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою, так як старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не працює....»/QUOTE #
Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політики, так як старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудяться.... @ bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6- Ivan Redkach (@ ivan_redkach) June 19, 2022
Нагадаємо, раніше Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко і Девіса.