Олег Гончар

У рамках 1/8 фіналу Гран-прі WBC у середній вазі український боксер Петро Фролов (12-1, 4 КО) здобув перемогу над мексиканцем Сауло Моралесом (15-2-1, 14 КО) одноголосним рішенням суддів.

Фролов домінував завдяки роботі ніг та високому темпу. Моралес намагався відповідати контратаками, але виглядав повільнішим. При цьому, в першому раунді боксери обмінялися нокдаунами. Моралес відправив Фролова на настил, зачепивши потилицю. Українець відповів нокдауном чистим ударом.

У третьому раунді обидва боксери знову опинилися на настилі після зіткнення головами, але нокдаун зарахували лише Моралесу. Мексиканець потім двічі порушив правила, пробивши нижче пояса, але уникнув штрафу. У заключному раунді Фролов посилив тиск та довів бій до перемоги.

Судді віддали перемогу українцю з рахунком 59-55, 60-54 і 60-54.

Нагадаємо, свою перемогу на Гран-прі отримав Данило Лозан.