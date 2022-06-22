Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»

Максиму Продану сказали, що надто багато політики

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (19-2-1, 15 КО) після інциденту з тим, як нашому бійцю заборонили бути у вишиванці на Кубку Акрополя, зізнався LuckyPunch.net, що у нього були схожі проблеми:

«На професійному ринзі теж таке відбувається… Хотів вийти в ринг зі стягом – не можна. Під пісню «Ой у лузі червона калина» – теж не можна. Багато політики сказали, а у нас – спорт. Я спеціально для цього пошив на вихід в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія… А пісня була від нашого козака Yarmak’а».

Щоправда, той бій Продан все ж програв, хоч і відправив суперника в нокдаун.