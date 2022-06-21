Українець святкував перемогу на турнірі у вишиванці – організатори попросили її зняти

Давно не згадували про умара кремльова

Український боксер Матвій Ражба виграв міжнародний любительский турнір Кубок Акрополя, який проходив в Афінах з 16 по 19 червня.

Після фіналу в категорії до 80 кг 19-річний харків’янин вдягнув вишиванку і козацьку шапку. Але організатори «попросили» зняти їх. Про це повідомляє LuckyPunch.net.

Цікаво, що на іншому турнірі під егідою IBA 16-річну українку Діану Петренко попросили прибрати жовто-синій прапор з емблемою полку «Азов».

В разі чого, президентом IBA є росіянин умар кремльов. До речі, бокс може залишитися поза програмою Олімпійських ігор через те, що МОК не подобається фінансова залежність IBA від «газпрому».

Нагадаємо, друга кремльова прибрали з посади президента Федерації боксу України. Але в ФБУ заявляють про рейдерське захоплення.