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Український боксер був спаринг партнером Пулєва. Він не бачить шансів у Чісори

Олександр Гриців назвав сильні сторони болгарина
Бокс Професійний бокс
20:33
Український боксер був спаринг партнером Пулєва. Він не бачить шансів у Чісори

Головним боєм уік-енду має стати реванш Дерек ЧісораКубрат Пулєв. І болгарину готуватися до цього поєдинку допомагав українець Олександр Гриців (5-0, 5 КО). Він розповів прес-службі B1 Boxing Promotion про роботу в таборі 41-річного болгарина:

Вже завтра відбудеться реванш між Кубратом Пульовим та Дереком Чісорою. Ти був спаринг партнером у таборі Пулєва. Поділися враженнями від роботи з ним.

Ще зовсім юним я спостерігав за поєдинком Кличко – Пулєв, а зараз беру участь в підготовці Кубрата в якості його спаринг партнера. Враження неймовірні!

З перших хвилин спостерігався досвід та впевненість в його діях та рухах. Це дуже цінний досвід для мене.

Які сильні сторони Кубрата ти можеш виділити?

Його сильні сторони це джеб, таймінг і потужний удар з правої руки. Він добре підготувався, тому я впевнений що його фізичні кондиції не підведуть в поєдинку, не дивлячись на поважний вік.

Перший бій між Пульовим та Чісорою закінчився перемогою Пулєва рішенням суддів. Кого бачиш переможцем у завтрашньому бою?

Вважаю, що поєдинок пройде всю дистанцію і закінчиться перемогою Пулєва рішенням суддів. Чісора може розраховувати лише на лакі-панч.

Нагадаємо, Чісора і Пулєв пободалися під час дуелі поглядів на церемонії зважування.

Сергій Лук'яненко
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Кубрат Пульов Дерек Чісора

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