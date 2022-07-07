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Діди задають жару. Чісора та Пулєв поштовхалися під час дуелі поглядів – втрутилися охоронці

9 липня надважковаговики зійдуться в рингу
Бокс Професійний бокс
17:07
Діди задають жару. Чісора та Пулєв поштовхалися під час дуелі поглядів – втрутилися охоронці
Фото: Matchroom

9 липня в Великій Британії пройде другий поєдинок Кубрата Пулєва (29-2, 14 KO) та Дерека Чісори (32-12, 23 KO).

Ветерани вирішили влаштувати шоу ще до поєдинку. Дуель поглядів була дуже інтенсивною. Штовханина, втручання охорони – було все:

Чісора в разі перемоги може отримати грандіозний бій.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Дерек Чісора Кубрат Пульов

Коментарі 1

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7 липня 2022р. 17:15
Бой  никому  не  нужен,  кроме  промоутеров,  которые  просто хотят  заработать.  Он ничего не  решает  и  совсем  НЕ  АКТУАЛЕН.
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