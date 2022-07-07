Чісора в разі перемоги над Пулєвим отримає ще один великий бій
Діди задають жару. Чісора та Пулєв поштовхалися під час дуелі поглядів – втрутилися охоронці
9 липня надважковаговики зійдуться в рингу
17:07
Фото: Matchroom
9 липня в Великій Британії пройде другий поєдинок Кубрата Пулєва (29-2, 14 KO) та Дерека Чісори (32-12, 23 KO).
Ветерани вирішили влаштувати шоу ще до поєдинку. Дуель поглядів була дуже інтенсивною. Штовханина, втручання охорони – було все:
Чісора в разі перемоги може отримати грандіозний бій.