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Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив

Андрій Веліковський відстояв свій пояс
Бокс Професійний бокс
20:50
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив

Володар поясу IBO Inter-Continental в середній вазі Андрій Веліковський (21-2-2, 14 КО) захистив свій титул.

В рамках вечору боксу в німецькому Ердінзі він зустрічався з румуном Каталіном Парасківаном (21-2, 7 КО).

Бій завершився в шостому раунді. Веліковський спочатку вибив суперники за межі рингу, а потім, коли той повернувся після нокдауну, добив його:

Нагадаємо, раніше брат Андрія – Єгор Веліковський нокаутував свого суперника вже в другому раунді.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Великовский

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