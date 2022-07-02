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Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Андрій Веліковський відстояв свій пояс
20:50
Володар поясу IBO Inter-Continental в середній вазі Андрій Веліковський (21-2-2, 14 КО) захистив свій титул.
В рамках вечору боксу в німецькому Ердінзі він зустрічався з румуном Каталіном Парасківаном (21-2, 7 КО).
Бій завершився в шостому раунді. Веліковський спочатку вибив суперники за межі рингу, а потім, коли той повернувся після нокдауну, добив його:
Нагадаємо, раніше брат Андрія – Єгор Веліковський нокаутував свого суперника вже в другому раунді.
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