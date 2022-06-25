Альварес: «Якщо я знову буду битися з Бівол, то зроблю це в напівважкій вазі»
Український боксер жорстко нокаутував свого суперника у другому раунді
Єгор Веліковський здобув дев’яту перемогу в професіоналах
22:20
Український напівважковаговик Єгор Веліковський (9-0, 5 КО) здобув впевнену перемогу над чехом Томашом Адамеком (29-21-2, 10 КО).
Веліковський боксував в рамках вечору боксу в Німеччині. В другому раунді він відправив 42-річного суперника в нокдаун, а потім добив його, здобувши свою третє поспіль дострокову перемогу.
Відео бою:
Нагадаємо, Денис Берінчик дізнався ім’я суперника і дату наступного бою.
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