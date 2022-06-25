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Світовий бокс. Тижневик

Український боксер жорстко нокаутував свого суперника у другому раунді

Єгор Веліковський здобув дев’яту перемогу в професіоналах
Бокс Професійний бокс
22:20
Український боксер жорстко нокаутував свого суперника у другому раунді

Український напівважковаговик Єгор Веліковський (9-0, 5 КО) здобув впевнену перемогу над чехом Томашом Адамеком (29-21-2, 10 КО).

Веліковський боксував в рамках вечору боксу в Німеччині. В другому раунді він відправив 42-річного суперника в нокдаун, а потім добив його, здобувши свою третє поспіль дострокову перемогу.

Відео бою:

Нагадаємо, Денис Берінчик дізнався ім’я суперника і дату наступного бою.

Сергій Лук'яненко
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Єгор Великовскій

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