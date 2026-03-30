Вже 4-го квітня в Броварах пройде масштабний вечір боксу від Spartabox Faniian Promotions в головному бою якого пояс чемпіона WBO Global у першій напівсередній вазі захищатиме один з провідних українських боксерів Арам Фаніян. Суперником 29-річного боксера стане непереможний аргентинець Ігнасіо Ірібаррен.

В межах події чемпіон світу WBC у 2015-2016 роках Віктор Постол проведе перший захист титулу IBO International у вазі до 63,5 кг в поєдинку з мексиканцем Франциско Сандоваль.

Історичною подією вечора стане бій за пояс чемпіона України серед ветеранів, які вийдуть до рингу на протезах. Михайло «Север» Дроботенко та Артем «Грізлі» Хребет посперечаються за титул в форматі трьох раундів по дві хвилини.

Загалом подія буде наповнена конкурентними протистояннями як від перспективних українських боксерів, так і від досвідчених бійців, та, звичайно ж, наших Героїв, які наразі проходять реабілітацію після участі в бойових діях.