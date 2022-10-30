Арум – про бій Ломаченко – Хейні: «Ми зробимо все можливе, щоб влаштувати чемпіонський поєдинок»
Уорд висловився з приводу бою Ломаченко – Хейні
Ексчемпіон світу в двох дивізіонах вважає, що поєдинок буде цікавим
30 жовтня 17:58
Хейні відрізняється від Ортіса. Він робить зовсім інші речі, його IQ зовсім на іншому рівні, його ноги інші. Вони повністю різні бійці, але Хейні доведеться бути краще, ніж він коли-небудь був, тому що він буде битися з найкращим бійцем, з яким він зустрічався, якщо вони зроблять бій, а я вірю, що зроблять.
З огляду на вік і те, наскільки елітний Девін Хейні — йому, напевно, доведеться провести найкращий бій в кар'єрі, щоб перемогти. Я не бачив багато ознак віку Ломаченко. Але потрібно поважати цю цифру.
Ломаченко, враховуючи після чого він вийшов ... ми про це детально говорили. З огляду на вік, простий — він просто особливий. І переможець знаходить спосіб виграти. Це не завжди буде красиво, це не завжди буде добре і легко, як хотілося б, але я знайду спосіб це зробити. Це відрізняє чемпіонів від претендентів, чемпіонів від великих і великих за всю історію.
Раніше Лопес прокоментував бій Ломаченко – Ортіс.
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