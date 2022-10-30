Уорд висловився з приводу бою Ломаченко – Хейні

Ексчемпіон світу в двох дивізіонахпрокоментував перемогу(17-2, 11 КО) над(16-1-1, 8 КО).

З огляду на вік і те, наскільки елітний Девін Хейні — йому, напевно, доведеться провести найкращий бій в кар'єрі, щоб перемогти. Я не бачив багато ознак віку Ломаченко. Але потрібно поважати цю цифру.

Ломаченко, враховуючи після чого він вийшов ... ми про це детально говорили. З огляду на вік, простий — він просто особливий. І переможець знаходить спосіб виграти. Це не завжди буде красиво, це не завжди буде добре і легко, як хотілося б, але я знайду спосіб це зробити. Це відрізняє чемпіонів від претендентів, чемпіонів від великих і великих за всю історію.