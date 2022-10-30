«Велике спасибі Богу, Ісусу Христу, команді, батькові, менеджеру». Ломаченко про бій з Ортісом
Лопес: «Ортіс мене сильно вразив»
Теофімо відзначив Джемейна та назвав його помилку в бою з Ломаченком
30 жовтня 11:59
Теофімо Лопес / Фото: ESPN
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) YouTube-каналу Fight Hub TV прокоментував перемогу свого колишнього суперника Василя Ломаченка (17-2, 13 КО) над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
«Ортіс мене сильно вразив, оскільки я такого від нього не очікував. Мабуть, вони якийсь час вивчали мій бій з Ломаченком. До певного моменту він бився добре, але проти Ломаченко ти повинен концентруватися на пізніх раундах. Але в цілому я вважаю, що Ортіс вже досить зрілий, щоб з будь-яким влаштувати великий і якісний бій.
Я знаю лише, що головне в цьому бізнес. Вони говорять про поєдинок Хейні і Ломи. Не хочу нічого говорити про суддів. Скажу тільки, що якщо щось приносить гроші, то це має сенс».
Нагадаємо, раніше Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів. Але оцінки одного з суддів розкритикував Теренс Кроуфорд.