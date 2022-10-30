Лопес: «Ортіс мене сильно вразив»

Теофімо Лопес / Фото: ESPN

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) YouTube-каналу Fight Hub TV прокоментував перемогу свого колишнього суперника Василя Ломаченка (17-2, 13 КО) над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).



Я знаю лише, що головне в цьому бізнес. Вони говорять про поєдинок Хейні і Ломи. Не хочу нічого говорити про суддів. Скажу тільки, що якщо щось приносить гроші, то це має сенс».