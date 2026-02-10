Олег Гончар

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик пообіцяв найближчим часом оголосити деталі свого наступного поєдинку. Відповідне повідомлення український боксер опублікував у Telegram.

«Поки я чекаю на свій наступний бій, зовсім скоро будуть великі новини. Не пропустіть. Дайте мені вогню й залишайтеся поруч». Олександр Усик

Наразі офіційної інформації щодо дати, місця проведення чи імені суперника немає. Водночас Усик запропонував вибрати між Агітом Кабаєлом, Джозефом Паркером, Енді Руїсом-молодшим та Фабіо Вордлі.

