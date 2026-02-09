Промоутер Ф’юрі назвав неочікуваного наступного суперника Усика
Воррен запевнив, що претенденти будуть намагатися добитися від українця поєдинку або заберуть пояс
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен в інтерв’ю Seconds Out заявив, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) битиметься з зіркою кікбоксингу Ріко Верхувеном:
Він буде битися з бійцем ММА. Тож це його виключає. Він може не битися чи не захищати свій титул до кінця року, і всі ці обов'язкові претенеденти, більшість з яких є у нашими бійцям, не будуть сидіти склавши руки і просто чекати.
Усик оголосив про проведення боксерського шоу в Україні.
