Чемпіон WBC Кевін Лерена (31-3, 15 KO) висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова південноафриканця наводить vringe.com:

Даніель може вдарити, він приголомшливий, жорстокий панчер, але я вважаю, що люди недооцінюють його боксерські здібності. У нього є IQ, у нього є чудовий джеб. Я вважаю, що з новим тренером… Я не кажу, що Шейн Макгїган не хороший тренер, тому що я високо його ціную, але я думаю, що іноді зміни йдуть на краще. І Даніель справді підвищив свою впевненість. Тож я з нетерпінням чекаю побачити результат їхнього другого бою.

У Олександра Усика видатний розум. Він, напевно, один з найкращих технарів нашої ери в плані набору навичок за таких маленьких розмірів. Але потрібен лише один єдиний удар, щоб повністю змінити бій. А ми бачили, як Усик у минулому був вражений. Ми всі люди, ми всі смертні. Як пройде бій? Я не знаю. Я не той, хто робитиме прогноз. Це не мій бій, справа за ними прогнозувати свої поєдинки. Нехай переможе найкращий.