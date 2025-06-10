Промоутер Френк Воррен розповів про можливий розвиток подій після бою Усик – Дюбуа, зробивши акцент на обов’язкових захистах чемпіонських поясів. Слова наводить Sky Sports.

У нас велике шоу 19 липня – бій Усика з Дюбуа. На кону всі чотири пояси. Після цього поєдинку хтось із них стане володарем цих титулів, і тоді організації почнуть вимагати обов’язкові захисти. Більшість із них вже давно на черзі.

Першим, швидше за все, буде WBO – це Джозеф Паркер. Думаю, наступним після нього стане WBA.

Вордлі тепер тимчасовий чемпіон WBA, тож перебуває в хорошій позиції.