Усик – Дюбуа. Першим суперником нового абсолютного чемпіона може стати Паркер
Реванш між українцем і британцем відбудеться 19 липня
близько 2 годин тому
Промоутер Френк Воррен розповів про можливий розвиток подій після бою Усик – Дюбуа, зробивши акцент на обов’язкових захистах чемпіонських поясів. Слова наводить Sky Sports.
У нас велике шоу 19 липня – бій Усика з Дюбуа. На кону всі чотири пояси. Після цього поєдинку хтось із них стане володарем цих титулів, і тоді організації почнуть вимагати обов’язкові захисти. Більшість із них вже давно на черзі.
Першим, швидше за все, буде WBO – це Джозеф Паркер. Думаю, наступним після нього стане WBA.
Вордлі тепер тимчасовий чемпіон WBA, тож перебуває в хорошій позиції.
Воррен – про реванш Усик – Дюбуа: «Жоден британець ще ніколи не володів усіма чотирма поясами».
Перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.