Британський промоутер Френк Воррен для The Ring прокоментував майбутній реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти свого клієнта – чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Слухайте, королівською категорією завжди була надважка – я думаю, з цим погодяться всі.

На кону чотири пояси – це наймасштабніший бій. Жоден британець ще ніколи не володів усіма чотирма поясами.

Дюбуа не був фаворитом у своїх останніх чотирьох боях. І можна додати ще один, бо букмекери знову ставлять Усика фаворитом.

Він не був фаворитом у Польщі, у боях Riyadh Season проти Міллера й Хрговича, і тим більше – у поєдинку з Джошуа, де він пішов просто в лігво лева.

Але мене це не турбує, і його також. Він у хорошому психологічному стані, вірить у себе й у свої здібності – так само, як і ми. Саме тому ми й організували цей бій».