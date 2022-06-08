Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec

Українець Василь Ломаченко не потрапив навіть до 30-ки кращих

Олександр Усик / Фото: matchroom boxing

Статистичний портал BoxRec в червні оновив рейтинги кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

У рейтинг повернувся Тайсон Ф'юрі і розмістився на першій позиції, яку він займав до свого виключення. На друге місце опустився абсолютний чемпіон другої середнього ваги Сауль Альварес. Третім несподівано йде росіянин Дмитро Бівол.

Чемпіон світу WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі українець Олександр Усик знову опустився на 7-е місце, а його кум Василь Ломаченко йде 31-м.

Рейтинг P4P від BoxRec: