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Усик продовжив лідирувати в рейтингу P4P від DAZN

Українець залишився кращим боксером незалежно від вагової категорії
Бокс Професійний бокс
09:59
Усик продовжив лідирувати в рейтингу P4P від DAZN
Олександр Усик / Фото: matchroom boxing

Стрімінгова платформа DAZN оновила рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Як і в попередній версії рейтингу лідирує чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик. Другим залишився володар пояса WBO в напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд.

На третьому рядку опинився об'єднаний чемпіон WBA, IBF і WBC в найлегшій вазі Наоя Іноуе, який своєю перемогою над Ноніто Донейром змістив абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса.

Рейтинг P4P від DAZN:

  1. Олександр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Іноуе
  4. Сауль Альварес
  5. Еррол Спенс
  6. Дмитро Бивол
  7. Стівен Фултон
  8. Девін Хейні
  9. Шакур Стівенсон
  10. Джермелл Чарло

Нагадаємо, раніше стала відома нова дата поєдинку Олександр Усик Ентоні Джошуа.

Карен Агабекян
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Теги

Олександр Усик Теренс Кроуфорд Сауль Альварес

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