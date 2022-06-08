Усик: «Поєдинок Ф'юрі – Джошуа доведеться почекати, але я обов'язково його подивлюся»
Усик продовжив лідирувати в рейтингу P4P від DAZN
Українець залишився кращим боксером незалежно від вагової категорії
09:59
Олександр Усик / Фото: matchroom boxing
Стрімінгова платформа DAZN оновила рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Як і в попередній версії рейтингу лідирує чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик. Другим залишився володар пояса WBO в напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд.
На третьому рядку опинився об'єднаний чемпіон WBA, IBF і WBC в найлегшій вазі Наоя Іноуе, який своєю перемогою над Ноніто Донейром змістив абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса.
Рейтинг P4P від DAZN:
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Сауль Альварес
- Еррол Спенс
- Дмитро Бивол
- Стівен Фултон
- Девін Хейні
- Шакур Стівенсон
- Джермелл Чарло
Нагадаємо, раніше стала відома нова дата поєдинку Олександр Усик – Ентоні Джошуа.
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