Усик продовжив лідирувати в рейтингу P4P від DAZN

Українець залишився кращим боксером незалежно від вагової категорії

Олександр Усик / Фото: matchroom boxing

Стрімінгова платформа DAZN оновила рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.



Як і в попередній версії рейтингу лідирує чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик. Другим залишився володар пояса WBO в напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд.

На третьому рядку опинився об'єднаний чемпіон WBA, IBF і WBC в найлегшій вазі Наоя Іноуе, який своєю перемогою над Ноніто Донейром змістив абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса.

Рейтинг P4P від DAZN:

Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Сауль Альварес Еррол Спенс Дмитро Бивол Стівен Фултон Девін Хейні Шакур Стівенсон Джермелл Чарло

Нагадаємо, раніше стала відома нова дата поєдинку Олександр Усик – Ентоні Джошуа.