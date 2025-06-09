Усик: «Мене мотивують українські люди, які захищають країну»

Олег Гончар

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю Ring Magazine розповів про джерела своєї мотивації.

На запитання, що спонукає його продовжувати кар’єру після численних досягнень, Усик відповів, що головним стимулом є не титули чи гроші, а його народ і команда.

«Мене надихають мої люди — ті, хто боронить нашу країну: українські солдати, матері, батьки, звичайні українці. Мене підтримує моя команда, яка працює щодня, щоніч, щоранку. Мотивую себе й сам. Гроші — це приємно, але без наполегливої праці їх не здобути».

Усик, який у 2024 році двічі переміг Тайсона Ф’юрі, ставши абсолютним чемпіоном, готується до наступного бою. 19 липня в Лондоні він проведе реванш проти Даніеля Дюбуа.