Усик звинуватив Трампа в том, що той не відповідає за слова

Олег Гончар

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю CNN звернувся до президента США Дональда Трампа з емоційним закликом допомогти Україні у війні проти Росії.

При цьому, Усик розкритикував Трампа за його заяви про швидке припинення війни, зазначивши, що той не несе відповідальності за свої слова.

«Дональде Трампе, відкрийте очі, допоможіть моєму народу. Він сказав, що зупинить війну за день чи місяць, але не відповів за ці слова. Навіщо так говорити?»

Усик запропонував Трампу приїхати в Україну таємно і пожити тиждень у його будинку в Київській області, наприклад, на Оболоні чи Троєщині, де російські ракети обстрілюють житлові будинки.

«Я дам йому дім, охорону, повну безпеку. Нехай побачить, як літають ракети, і як живуть люди».

Нагадаємо, Джозеф Паркер назвав головний плюс Усика в боксі.