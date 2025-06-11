Усик: «Наступний бій хочу провести в Києві»
Українець не замислюється про завершення кар'єри
28 хвилин тому
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю Ring Magazine поділився планами на майбутнє після реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Українець мріє провести поєдинок на головному стадіоні країни — НСК Олімпійський у Києві.
Не так вже й часто думаю про завершення кар’єри, хоча іноді такі думки з’являються. Скільки боїв у мене ще залишилось? Ну, може, десять (сміється — ред.). Хоча ні, це неправда. Зараз я не можу сказати точно.
Де б я хотів провести наступний бій? На Олімпійському в Києві. А з ким? Поки що й гадки не маю.
Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Усик – Дюбуа. Першим суперником нового абсолютного чемпіона може стати Паркер.
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