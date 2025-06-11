Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю Ring Magazine поділився планами на майбутнє після реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Українець мріє провести поєдинок на головному стадіоні країни — НСК Олімпійський у Києві.

Не так вже й часто думаю про завершення кар’єри, хоча іноді такі думки з’являються. Скільки боїв у мене ще залишилось? Ну, може, десять (сміється — ред.). Хоча ні, це неправда. Зараз я не можу сказати точно.

Де б я хотів провести наступний бій? На Олімпійському в Києві. А з ким? Поки що й гадки не маю.