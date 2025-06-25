Усик найняв спаринг-партнерів, які допомагали йому перед першим боєм з Дюбуа
Перед боєм на Вемблі Усик тренується з трьома боксерами
близько 2 годин тому
Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа, запланованого на 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
За інформацією блогера Максима Діденка, стали відомі спаринг-партнери українця:
Джек Муловаї (Бельгія, 16-4-1, 12 КО);
Пітер Кадіру (Німеччина, 20-1, 12 КО);
Олевасеун Саламі (Австрія, 9-0, 7 КО).
Усі троє мають африканське коріння, що додає фізичної різноманітності до тренувань. Муловаї та Саламі працювали з Усиком перед першим боєм із Дюбуа у 2023 році, який завершився перемогою українця технічним нокаутом. Кадіру, відомий спарингами з Ентоні Джошуа, вперше долучився до табору Усика.
Зазначимо, що раніше Усик провів спаринги з бійцем ММА Ярославом Амосовим.