Олег Гончар

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа, запланованого на 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

За інформацією блогера Максима Діденка, стали відомі спаринг-партнери українця:

Джек Муловаї (Бельгія, 16-4-1, 12 КО);

Пітер Кадіру (Німеччина, 20-1, 12 КО);

Олевасеун Саламі (Австрія, 9-0, 7 КО).

Усі троє мають африканське коріння, що додає фізичної різноманітності до тренувань. Муловаї та Саламі працювали з Усиком перед першим боєм із Дюбуа у 2023 році, який завершився перемогою українця технічним нокаутом. Кадіру, відомий спарингами з Ентоні Джошуа, вперше долучився до табору Усика.

Зазначимо, що раніше Усик провів спаринги з бійцем ММА Ярославом Амосовим.