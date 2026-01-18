Олег Гончар

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв'ю Ready to Fight розповів, кого з легенд боксу обрав би для гіпотетичного поєдинку.

На запитання про легендарних боксерів минулого — Майка Тайсона, Евандера Холіфілда, Ріддіка Боу та Леннокса Льюїса — Усик обрав саме Леннокса Льюїса.

39-річний українець останній бій провів у липні 2025 року, коли достроково переміг Даніеля Дюбуа. Після цього він зберіг три чемпіонські пояси та збирається битися з Деонтеєм Вайлдером.

