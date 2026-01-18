Олег Гончар

Абсолютний чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв'ю Ready to Fight розповів, кого з братів Віталія та Володимира Кличків обрав би в суперники.

За словами Усика, Володимир є більш класичним боксером, з яким було б трохи зручніше боксувати. Віталій же, за словами Усика, дуже незручний суперник через свій стиль, завдяки якому той може завдавати ударів із позицій, які важко прорахувати.

Вибрав би Володимира. Він більш класичний спортсмен, мені було б із ним трошки зручніше. Віталій — дуже незручний, у боксі таких називають «корягами». Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула. Олександр Усик

