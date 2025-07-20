Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) звернувся до глядачів на «Вемблі» одразу після впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа, якого він нокаутував у 5-му раунді.

Українець вийшов до рингу після завершення вечора боксу, щоб привітати фанатів і поділитися першими враженнями – з гумором, емоціями та невеликою інтригою, запитавши про те, кого хочуть бачити його наступним суперником:

«Можливо, це Тайсон Ф'юрі? Можливо, Джозеф Паркер? Можливо, Дерек Чісора? Я поки не знаю. Не можу сказати. Я хочу додому», – заявив Усик, зірвавши овації на трибунах.

Таким чином, чемпіон не підтвердив наступного суперника, але дав зрозуміти, що варіантів декілька – і черговий реванш з Тайсоном Ф’юрі цілком можливий, як і поєдинки з іншими зірками хевівейту.

Також під час перебування Усика на рингу увагу привернув момент, коли він зустрівся з Джейком Полом, відомим боксером-інфлюенсером. Їхня коротка зустріч поглядами залишила по собі ще одну загадку – і простір для обговорень.

Jake Paul vs Usyk?! 🤯 pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Олександр Усик після завершення бою зізнався, що хоче відпочити. І з огляду на все, наступна велика історія з його участю може відбутися вже після заслуженої паузи.