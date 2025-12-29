Олег Гончар

Дворазовий абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 КО) наступний поєдинок проведе не в рамках Riyadh Season. Про це повідомив його менеджер Егіс Клімас, передає The National.

Клімас підтвердив, що наразі ведуться переговори з іншим промоутером з США, але деталі неофіційні. Він не назвав промоутера, але за чутками, це може бути PBC Ела Хеймона — Усик хоче битися з його клієнтом Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Ні, не Riyadh Season. Це інша група з США. Я не можу сказати, бо неофіційно». Егіс Клімас

Також Клімас не виключив повернення до Riyadh Season у майбутньому.

Нагадаємо, Клімас також назвав орієнтовну дату й місце бою Усик - Вайлдер.