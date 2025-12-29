Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 КО) Егіс Клімас розповів про прогрес у переговорах щодо можливого бою українського чемпіона з колишнім володарем титулу WBC у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

За його словами, поєдинок має високі шанси відбутися навесні 2026 року в США. Наразі сторони працюють над угодою, яка передбачає кілька боїв для Усика. Слова наводить The National.

[Усик] має ще щонайменше два роки, як він каже. Йому ще не час кидати рукавички на цвях, і він готовий до гри.

Дуже ймовірний [бій Усик — Вайлдер]. Ми зараз над цим працюємо, над угодою на кілька поєдинків для Олександра.