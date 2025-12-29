Усик — Вайлдер: менеджер українця назвав орієнтовну дату й місце бою
Поєдинок планують провести навесні 2026 року
16 хвилин тому
Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 КО) Егіс Клімас розповів про прогрес у переговорах щодо можливого бою українського чемпіона з колишнім володарем титулу WBC у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).
За його словами, поєдинок має високі шанси відбутися навесні 2026 року в США. Наразі сторони працюють над угодою, яка передбачає кілька боїв для Усика. Слова наводить The National.
[Усик] має ще щонайменше два роки, як він каже. Йому ще не час кидати рукавички на цвях, і він готовий до гри.
Дуже ймовірний [бій Усик — Вайлдер]. Ми зараз над цим працюємо, над угодою на кілька поєдинків для Олександра.
Серед можливих локацій розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а орієнтовні дати — кінець квітня або початок травня.
