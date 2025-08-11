Усик не увійшов у ТОП-10 кращих боксерів P4P від BoxRec
Українець раніше був ще нижче
близько 3 годин тому
Український боксер Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, посів лише 12-те місце у новому рейтингу найкращих боксерів світу за версією видання BoxRec.
Після перемоги в реванші над Даніелем Дюбуа Усику вдалося піднятися з 16-го місця на 12-те.
Лідером рейтингу є японець Наоя Іноуе, а другим йде мексиканець Сауль Альварес. Третя позиція у японця Джунто Накатані.
