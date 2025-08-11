Олег Гончар

Український боксер Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, посів лише 12-те місце у новому рейтингу найкращих боксерів світу за версією видання BoxRec.

Після перемоги в реванші над Даніелем Дюбуа Усику вдалося піднятися з 16-го місця на 12-те.

Лідером рейтингу є японець Наоя Іноуе, а другим йде мексиканець Сауль Альварес. Третя позиція у японця Джунто Накатані.

