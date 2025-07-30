Усик очолив оновлений рейтинг The Ring, Родрігес обійшов Накатані
Абсолютний чемпіон надважкої ваги зберіг перше місце, а в топ-10 відбулася лише одна зміна
близько 3 годин тому
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів pound-for-pound станом на 30 липня.
Лідером залишився абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 КО), який 19 липня на Уемблі нокаутував у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Значні зміни відбулися нижче, оскільки чемпіон WBC і WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (22-0, 15 КО), після перемоги над Педро Геварою, обійшов володаря титулів WBC та IBF у легшій вазі Дзунто Накатані (31-0, 24 КО), посівши шосту сходинку.
Накатані, який у липні 2025 року захистив пояси проти Вінсента Астолабіо, опустився на сьому позицію. Решта рейтингу залишилася без змін.
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6 (7). Джессі Родрігес
7 (6). Дзунто Накатані
8. Сауль Альварес
9. Кен Шіро
10. Шакур Стівенсон
Нагадаємо, раніше американський тренер відповів, чи зможе Ф’юрі впоратися з Усиком у третьому поєдинку.
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