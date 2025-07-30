Олег Гончар

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів pound-for-pound станом на 30 липня.

Лідером залишився абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 КО), який 19 липня на Уемблі нокаутував у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Значні зміни відбулися нижче, оскільки чемпіон WBC і WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (22-0, 15 КО), після перемоги над Педро Геварою, обійшов володаря титулів WBC та IBF у легшій вазі Дзунто Накатані (31-0, 24 КО), посівши шосту сходинку.

Накатані, який у липні 2025 року захистив пояси проти Вінсента Астолабіо, опустився на сьому позицію. Решта рейтингу залишилася без змін.

Рейтинг P4P від The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6 (7). Джессі Родрігес

7 (6). Дзунто Накатані

8. Сауль Альварес

9. Кен Шіро

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, раніше американський тренер відповів, чи зможе Ф’юрі впоратися з Усиком у третьому поєдинку.