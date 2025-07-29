Американський тренер відповів, чи зможе Ф’юрі впоратися з Усиком у третьому поєдинку
Джексон не бачить нікого, хто може створити конкуренцію українцю
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Американський тренер Джон Девід Джексон висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова наставника наводить vringe.com:
Я не бачу нікого в цьому дивізіоні, хто міг би справитися з рухами Усика. Зараз я не бачу того, хто міг би це зробити. Він дуже розумний. Він знає своє ремесло і робить це добре.