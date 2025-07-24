Олег Гончар

Саудівські компанії Riyadh Season і Sela не зацікавлені в організації поєдинку між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та обов’язковим претендентом WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), повідомляє Ring Magazine.

Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій Усик-Паркер, зобов’язавши сторони досягти угоди протягом 30 днів, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Усик, який 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді, вдруге став абсолютним чемпіоном. Паркер, своєю чергою, у лютому нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді, здобувши статус тимчасового чемпіона WBO.

Відмова Riyadh Season і Sela може бути пов’язана з низькою комерційною привабливістю бою через меншу популярність Паркера порівняно з іншими потенційними суперниками, такими як Тайсон Ф’юрі.

Якщо Усик не домовиться про бій із Паркером, він ризикує втратити титул WBO.