Денис Сєдашов

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила Олександру Усику (24-0, 15 КО) обов'язковий захист чемпіонського пояса проти новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Про це повідомила пресслужба WBO в офіційному Instagram.

33-річний Паркер є офіційним претендентом на титул WBO. Якщо Усик відмовиться від поєдинку, йому доведеться звільнити титул, що позбавить його статусу абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі — українець залишиться лише з поясами WBA, WBC та IBF.

Сторони мають 30 днів на досягнення домовленості щодо бою. Якщо протягом цього часу згоди не буде — WBO призначить промоутерські торги.

Команда тимчасового чемпіона WBO хоче витягнути Усика на поєдинок.