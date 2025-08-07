Олег Гончар

Директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін розповів в інтерв’ю World Boxing News про подальші плани боксера.

За словами Лапіна, після бою з Даніелем Дюбуа, який відбувся тиждень тому, Усик зосереджений на відновленні після інтенсивних тренувальних зборів і поєдинку. Наразі команді потрібен час для оцінки ситуації та визначення наступних кроків.

Лапін підкреслив, що Усик перебуває у чудовій фізичній і психологічній формі, але команда уникає спекуляцій щодо кількості боїв, які йому залишилося провести перед завершенням кар’єри.

Щодо можливості проведення бою в Києві, Лапін пояснив, що поєдинок у Вроцлаві був максимально наближеним до домашнього. За його словами, бій на стадіоні «Олімпійський» у Києві залишається мрією, але через щоденні ракетні атаки Росії організація такого поєдинку наразі неможлива.

Нагадаємо, також Лапін прокоментував відмову Саудівської Аравії від бою Усик – Паркер.