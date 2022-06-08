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Усик: «Поєдинок Ф'юрі – Джошуа доведеться почекати, але я обов'язково його подивлюся»

Олександр відзначив необхідні для перемоги навички Тайсона
Бокс Професійний бокс
07:43
Усик: «Поєдинок Ф'юрі – Джошуа доведеться почекати, але я обов'язково його подивлюся»

Чемпіон світу з версій WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) висловився про гіпотетичний поєдинок Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) і Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО). Слова українця приводить The Sun.

«Я повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі – непередбачуваний боксер.

У нього правильний склад розуму і боксерські навички, необхідні для перемоги. Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій.

Нам доведеться почекати, але я обов'язково подивлюся цей бій».

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що завершив кар'єру, а чутки про його повернення неправдиві.

Карен Агабекян
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Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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