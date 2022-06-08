Усик: «Поєдинок Ф'юрі – Джошуа доведеться почекати, але я обов'язково його подивлюся»

Чемпіон світу з версій WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) висловився про гіпотетичний поєдинок Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) і Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО). Слова українця приводить The Sun.

У нього правильний склад розуму і боксерські навички, необхідні для перемоги. Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій.

Нам доведеться почекати, але я обов'язково подивлюся цей бій».