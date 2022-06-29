Усик поїхав в Лондон на прес-конференцію – і провів там благодійний вечір

Боксер збирає гроші для допомоги Україні

Об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) прилетів в Лондон на прес-конференцію в рамках промоційного туру до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

І українець вирішив скористатися цією поїздкою до столиці Великої Британії – влаштував благодійну вечерю для допомоги співвітчизникам, що постраждали від війни. Про це повідомляє usyk.foundation.

Судячи з фото, одним з лотів були боксерські рукавички Усика з надписом: «Переможець – той, хто б’ється за правду».

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів як його боксер погодився на бій з Джошуа, незважаючи на війну.