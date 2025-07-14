Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик (24-0, 14 КО) на Трафальгарській площі в Лондоні представив відновлену мозаїку «Боривітер» з Маріуполя, повідомив портал The Straits Times.

Усик разом з мільярдером Річардом Бренсоном презентували відтворену мозаїку Алли Горської.

Мозаїка була створена у 1967 році й в липні 2022 року зазнала значних пошкоджень під час обстрілів російськими військами.

Усик та Бренсон заявили, що мета реставрації — привернути увагу світу до тих, кого Росія намагається знищити, через мистецтво.

Крім того, Усик через свій благодійний фонд ініціював кампанію зі збору коштів на зведення чотирьох житлових будинків для 64 сімей, які втратили домівки в Україні через війну.

Нагадаємо, Усик 19 липня в Лондоні проведе реванш проти Даніеля Дюбуа.