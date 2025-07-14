Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер висловився про Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) напередодні його поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова наводить The Mirror.

На пресконференції IBA Pro 7 у Стамбулі Міллер заявив, що їхній бій став важливим моментом у становленні британця.

Гадаю, Дюбуа дійсно набрався сміливості, коли бився зі мною. Сподіваюся, він зможе показати всьому світу, що Великий Малюк допоміг йому, так би мовити, стати мужнішим.

Чи впорається він? Не знаю на всі 110%, але я вболіваю за цього хлопця.