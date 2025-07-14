Міллер перед боєм Усик – Дюбуа: «Не впевнений у ньому, але вболіваю»
Джаррелл зізнався, що не до кінця вірить у британця, але щиро бажає йому успіху
близько 1 години тому
Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер висловився про Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) напередодні його поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова наводить The Mirror.
На пресконференції IBA Pro 7 у Стамбулі Міллер заявив, що їхній бій став важливим моментом у становленні британця.
Гадаю, Дюбуа дійсно набрався сміливості, коли бився зі мною. Сподіваюся, він зможе показати всьому світу, що Великий Малюк допоміг йому, так би мовити, стати мужнішим.
Чи впорається він? Не знаю на всі 110%, але я вболіваю за цього хлопця.
Реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня.
«Він перестав бути загрозою». Редкач вважає, що Усик утратив жагу до бою.